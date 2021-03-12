مصر... تفجير ضخم بعد قليل والشرطة تمنع المواطنين من المرور

توجهت الأجهزة الأمنية برفقة مسؤولين تنفيذيين وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، إلى منطقة فيصل في مصر، حيث مُنع المواطنون من المرور من تلك المنطقة، تحسبًا لتفجير ضخم بعد قليل.

وقال مصدر أمني مطلع، أن الأجهزة الأمنية بالجيزة سوف تفجر عقارا محترقا، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على اندلاع النيران به، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وحسمت الأجهزة التنفيذية مصير العقار بإزالته بالديناميت، وانتهت الجهات المختصة من تلك الإجراءات الخاصة بعملية نسف عقار فيصل المحترق أو ما يسمى بـ"النسف الحذر" من خلال إغلاق الطريق الدائري وإخلاء محيط العقار.

و أوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين بدؤوا في إنشاء كردون أمني على مساحة واسعة بمحيط العقار، كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبًا لامتداد الموجة التفجيرية لهما.

وشرحت مصادر أمنية للموقع كواليس عملية التفجير، حيث تبين أنه تم هدم جدران وحوائط 3 طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من متفجرات "ديناميت" بداخلها.

وأضافت المصادر أن اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم العقار، حيث سيتم تفجيره على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تمامًا، وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها.