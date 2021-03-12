قاآني لمن اغتال سليماني: ليس مستبعدا أن ننتقم منك داخل منزلك

قال قائد قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، إنه ليس من المستبعد الانتقام للجنرال قاسم سليماني داخل منزل من اغتاله.

ونقلت قناة "الميادين"، ظهر اليوم الجمعة، عن الجنرال قاآني، أن الولايات المتحدة الأمريكية "أثبتت إجرامها للعالم باغتيال قائد قوة القدس السابق، قاسم سليماني، وبأن أمريكا وإسرائيل، وغيرها من القوى المتعجرفة حول العالم أصبحت أضعف من أي وقت مضى".

وأكد العميد قاآني في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأن من يريد ألا يصبح ذليلا اليوم فعليه اتباع مدرسة الشهداء، قائلا:

إن فلسطين التي حققت اليوم تحولات عظيمة استلهمت من شهدائنا.

وأشار قاآني إلى أن إسرائيل تحيط نفسها بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار.

وكان الجنرال قاسم سليماني قد قتل في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، برفقة قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.