مشاهد مرعبة... تحذيرات عاجلة في السعودية

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرا، اليوم الجمعة، من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة، اليوم وغدا، السبت، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

نقلت صحيفة "الجزيرة الآن"، ظهر اليوم الجمعة، عن المركز الوطني للأرصاد، وجوب توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامة المواطنين.

موجة غبارية تجتاح مساحة واسعة من #السعودية مما حول النهار إلى ليل عاتم في مناطق الشمال وتحديداً في الجوف والمناطق المجاورة، على أن تزحف إلى مناطق شرق ووسط #السعودية خلال اليوم https://t.co/r3gxHXrDee #العربية — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 12, 2021

وأشارت قناة "العربية السعودية" إلى موجة غبارية تجتاح مساحة واسعة من المملكة، مما حول النهار إلى ليل عاتم في مناطق الشمال، وتحديدا في الجوف والمناطق المجاورة، مع تحذيرها بزحف تلك الموجة إلى مناطق شرق ووسط السعودية خلال اليوم.