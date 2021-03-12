العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية العاجلة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، عددا من الأوامر بشأن تعيين وإعفاء وزراء ومسؤولين حكوميين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية القرارات التي جاءت كما يلي:

إعفاء محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

#عاجل #أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 12, 2021

إنهاء خدمة إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

#عاجل

يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 12, 2021

إعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

وأخيرا، تعين سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.