تجدد مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر... ماذا تحمل الجمعة 108؟

حيث خرجت حشود من المتظاهرين في الجمعة 108 منذ بدء الحراك الشعبي فبراير/ شباط 2019، من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي وسط العاصمة، حيث كانت نقطة التقاء كافة مسيرات العاصمة.
آلاف المتظاهرين شارع حسين عسلة وسط الجزائر#الجزائر#الحراك_متواصل#الجمعة_108 pic.twitter.com/99Y1VIhN4k— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 12, 2021
ورفع المشاركون شعارات تطالب بتغيير جذري والتخلي عن الممارسات السياسية القديمة.
#Vendredi108#Alger#Hirak pic.twitter.com/WiIGhPEJeE— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 12, 2021
وكانت بداية الحراك الجزائري يوم 22 فبراير/ شباط 2019، حيث عمت المظاهرات العاصمة ومدنا أخرى، تحت عنوان رفض التمديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مما دفعه للخروج في الـ 24 من فبراير ليطالب الشعب بالوعي والحفاظ على الاستقرار.
#الحرية_لسامي_درنوني#الحرية_لكل_معتقلي_الرأي#الجزائر#FreeSamy#Algiers#Algeria pic.twitter.com/agG8pSrOFK— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 12, 2021
وتطورت الأحداث جمعة بعد جمعة لتنتهي بإعلان قايد صالح في الـ 26 من مارس/ آذار تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، وتفعيلها يعني الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسببب مرضه.
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