تجدد مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر... ماذا تحمل الجمعة 108؟

تجددت مسيرات الحراك الشعبي الجزائري، اليوم الجمعة، بمشاركة الآلاف من الجزائريين في العاصمة للمطالبة بالتغيير.

حيث خرجت حشود من المتظاهرين في الجمعة 108 منذ بدء الحراك الشعبي فبراير/ شباط 2019، من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي وسط العاصمة، حيث كانت نقطة التقاء كافة مسيرات العاصمة.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بتغيير جذري والتخلي عن الممارسات السياسية القديمة.

​وكانت بداية الحراك الجزائري يوم 22 فبراير/ شباط 2019، حيث عمت المظاهرات العاصمة ومدنا أخرى، تحت عنوان رفض التمديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مما دفعه للخروج في الـ 24 من فبراير ليطالب الشعب بالوعي والحفاظ على الاستقرار.

وتطورت الأحداث جمعة بعد جمعة لتنتهي بإعلان قايد صالح في الـ 26 من مارس/ آذار تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، وتفعيلها يعني الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسببب مرضه.