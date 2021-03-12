السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في صندوق استثمار بالسودان

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، اليوم الجمعة 12 مارس/آذار، إن السعودية تعهدت باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة.

حصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية، على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في 2019.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" إن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة السعودية في نفس العام، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.

وكان مسؤولون سودانيون قد كشفوا في وقت سابق عن أن مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من المبلغ كان قد تم إيداعه في حساب الحكومة السودانية.

وأوضحوا أن "500 مليون دولار من المبلغ سوف تخصص للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى".

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في أبريل/نيسان 2019، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد احتجاجات دامت أشهر.

وفي فبراير/شباط الماضي، أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"مواقف السعودية الداعمة للسودان وبالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد البرهان "حرص السودان على تطوير التعاون المشترك مع السعودية فى المجالات الاقتصادية والتجارية".

كما وعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق كافة التي تواجهها.