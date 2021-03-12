التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لـ"أنصار الله"

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تدميره منظومة دفاع جوي معادي يتبع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في جبهة مأرب.

ولفت إلى أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف العربي دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية اليمنيين.

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التحالف : تدمير منظومة دفاع جوي معادي يتبع للمليشيا الحوثية في جبهة مأرب.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 12, 2021

​يأتي هذا بعدما دمر التحالف العربي دفاعات جوية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة مأرب الاستراتيجية، التي تشتد فيها المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف في وقت تصعد فيه الجماعة من هجماتها على الأراضي السعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أنه تم "تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع "سام-6" يتبع لميلشيا الحوثي الإرهابية في مأرب".

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، عقب إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على المحافظة النفطية وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغاوات.

هذا وتشهد محافظة مأرب منذ أكثر من شهر قتالاً محتدماً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.