على خلفية الأزمة مع الأردن... إسرائيل تصدر قرارا جديدا

اتخذت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، قرارا جديدا على خلفية الأزمة مع الأردن إثر إلغاء ولي العهد الحسين بن عبد الله زيارته إلى المسجد الأقصى بسبب خلاف مع السلطات الإسرائيلية.

قالت قناة "كان" الرسمية: "على خلفية الواقعة الدبلوماسية مع الأردن التي أدت إلى إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وافقت الحكومة على إدخال عمال أردنيين إلى أراضيها".

وأضافت: "أعلنت إسرائيل عن خطوة في اتجاه تسوية الخلاف (بين البلدين) من خلال السماح بإدخال 700 عامل أردني يعملون في مجال الفندقة إلى إيلات".

وسيتم إخضاع العمال الأردنيين إلى فحص كورونا، ووضعهم في الحجر الصحي لحين ظهور نتائج الاختبارات، قبل السماح لهم بالعمل في فنادق المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة له أمس الخميس إلى الإمارات، بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية.

جاء ذلك غداة، إلغاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين زيارته، مساء الأربعاء الماضي إلى المسجد الأقصى الواقع تحت الوصاية الهاشمية في اللحظة الأخيرة بعد خلافات مع السلطات الإسرائيلية تتعلق بالترتيبات الأمنية.

وذكرت قناة "كان" اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر لم تسمه في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن إسرائيل خرقت اتفاقا مع الجانب الأردني يقضي بدخول الأمير الحسين إلى الحرم القدسي دون أن ترافقه أية قوات إسرائيلية.

وأضاف المصدر: "وضع الأردن شرطا- بألا يرافق الحراس التابعون لجهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) والشرطة الأمير لدى دخوله الأقصى، ولم تحترم إسرائيل ذلك".