تسجيل
19:23 GMT12 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محمد عبد السلام

    تمثل الرؤية السعودية والأممية... "أنصار الله" تعلن رفضها المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103072/18/1030721831_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_45d7ee2ba3478814e6f4245ee710d959.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103121048345757-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/

    أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، رفضها المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن.

    نقلت قناة "المسيرة" عن الناطق باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قوله: "ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه، ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام".

    قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
    © REUTERS / ALI OWIDHA
    المبعوث الأمريكي لدى اليمن يشيد بالقيادة السعودية وينتظر استجابة "أنصار الله" لوقف إطلاق النار

    وتابع عبد السلام قوله "في المقترح الأمريكي لا وقف للحصار ولا وقف لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي".

    واستمر الناطق باسم "أنصار الله" "من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء، وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء".

    وقال عبد السلام

    "لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار، لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، عندها سنرحب بهذه الخطوة".

    وأردف بقوله "يأتي لنا مبعوث أمريكي ويقدم خطة أقل، مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول، فالعدوان والحصار لم يتوقفا ليوم واحد منذ 6 أعوام، فما هو المفهوم الأمريكي لإطلاق النار والحصار؟".

    وقال عبد السلام "الأمريكيون بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب، أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح".

    وأردف بقوله

    "لا يوجد أي تغيير حقيقي نحو إنهاء الحرب، ورفع الحصار، وهذه الأمور بيد الطرف الآخر، وما قاله المبعوث الأمريكي حول وصول المساعدات الإنسانية لليمن، وعدم وصولها إلى مستحقيها سقطة كبيرة جدا".

    وواصل بقوله "السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم، وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفا، وسبق قبلنا بكل الشروط التي اقترحتها الأطراف الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعندما لم يجدوا أي حجة للاستمرار في الحصار قالوا إنها لا تصل إلى مستحقيها".

    وقال عبد السلام "نحن من يطلب توحيد الإيرادات في اليمن وصرف المرتبات، وهم يرفضون هذا الأمر، بل يريدون وضع الإيرادات تحت تصرف حساب خاص ومقفل يتحكمون به هم".

    وكان المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيم ليندر كينغ، قد دعا "أنصار الله" إلى الاستجابة إلى مبادرة وقف إطلاق النار.

    ​وأكد ليندركينغ في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تنتظر مؤشر استجابة من "أنصار الله" على الخطة الجديدة لوقف إطلاق النار.

    وقال المبعوث الأمريكي: "دون وقف إطلاق نار سيدخل اليمن في صراع وعدم استقرار كبيرين".

    وتابع بقوله "القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن".

    كما أشار ليندركينغ إلى أن "هناك أهمية بالغة لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن والحفاظ على قدرة البنك المركزي على السداد".

    انظر أيضا:

    القتال يحتدم... الجيش اليمني يعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين جنوبي مأرب
    واشنطن تعلن إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن
    المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: اليمن بلا طعام ولا وقود... هذا هو الجحيم
    المبعوث الأمريكي لدى اليمن يشيد بالقيادة السعودية وينتظر استجابة "أنصار الله" لوقف إطلاق النار
    الكلمات الدلالية:
    صراع اليمن, حرب اليمن, اليمن, جماعة أنصار الله, أنصار الله, المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام, الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله محمد عبد السلام, محمد عبد السلام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    مشروبات لا يجب تناولها بعد سن الأربعين
    مشروبات لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك