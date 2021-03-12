الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة إلى السيستاني

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، مهنئا إياه بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وشكر عباس المرجع الديني في نص الرسالة، على دعم القضية الفلسطينية، ونضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال، خلال لقائه التاريخي مع البابا فرنسيس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرسل رسالة شكر لسماحة السيد علي السيستاني دام ظله .

يذكر ان قناة النجباء الفضائية انفردت بخبر ارسال الرئيس الفلسطيني لرسالة الشكر وذلك على برنامج جملة مفيدة في وقت سابق.#قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/Cu7MEgs78O — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) March 12, 2021

وتمنى الرئيس الفلسطيني الخير والازدهار للشعب العراقي وكافة شعوب الأمة العربية واستعادة مقدساتها وعلى رأسها القدس الشريف.

استمر لقاء البابا فرنسيس وعلي السيستاني قرابة ساعة في النجف، ودار الحديث خلال اللقاء حول "التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها".

وتحدث السيستاني عما "يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوص ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".