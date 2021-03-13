بيان رسمي بشأن أقوى عاصفة رملية تجتاح السعودية وتحول سماءها إلى "الأحمر"

اجتاحت عاصفة رملية، مساء أمس الجمعة، مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأدت إلى انعدام الرؤية تماما، وحولت السماء إلى اللون الأحمر.

وقال المركز الوطني للأرصاد في المملكة، إن "سرعة الرياح السطحية مع العاصفة وصلت إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة"، مشيرا إلى أن العاصفة غطت "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا".

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن "العاصفة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، واستمرت حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت"، فيما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.

عاصفة غبارية كثيفة تتشكّل حالياً علىٰ شمال المملكة العربية #السعودية وانخفاض شديد في مستوى الرؤية pic.twitter.com/IH295GJzw1 — شـتاءُ عُمــان| winter (@oman_winter) March 12, 2021

​وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قالت إن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، فيما تتجه هذه العاصفة إلى الكويت شيئا فشيئا. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.