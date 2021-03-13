تركي آل الشيخ يكشف عن "غير المسموح" عند محمد بن سلمان... فيديو

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، عن ما هو "غير مسموح" لدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن الخطأ عند ولي العهد السعودي غير مسموح وكذلك عدم النجاح وقلة الجودة.

وقال: "قاعدين نتعرض لتحدي نحن نصارع أنفسنا لكي نكسب رضاه بعد الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "ولي العهد يطالبنا بأشياء خارج الصندوق، أشياء تفتح تفكير الإنسان لأفاق كبيرة لا حدود لها"، وأوضح: "الرياض الآن صارت حاضنة للجميع ولقطاعات أخرى".

وأردف تركي آل الشيخ عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "نحن بدون سيدي ولي العهد ولا شيء، نحن نهد جبال بدعمه، هذا الرجل لن نفيه حقه، وكل اللي قاعدين نتصرف فيه الآن وفق توجيهات وفكر ولي العهد، ومطلوب علينا إننا ننفذه".

وواصل: "هذا الرجل عظيم، قلت كلمة قبل فترة يا عمرو ولا زلت أقولها، الحمد لله أنا صغير في السن ولست كبيرا، سأتم الأربعين عاما في هذه السنة، فعلا من أكثر الأشياء التي تمنيتها في حياتي وندمت عليها لو أن الأمير محمد بن سلمان قدم قبلها بنحو 15 عاما فقط كنا وصلنا إلى أين، ولكني سعيد أن أولادي وأبنائي وأسرتي سيعيشون فرحة وعالم ومستقبل وسعودية مختلفة".