الإمارات.. محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد حتى عام 2040... صور

أكد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، أنه تم اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى عام 2040.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت: "هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف المرة، وستزيد أطوال شواطئنا 400% خلال العشرين عامًا المقبلة.. و60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم ..

مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية pic.twitter.com/4mx9Cdqby7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2021

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن"هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال الـ 20 عامًا المقبلة.. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالميًا.. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى المقبلة في دبي.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد".

هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة .. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً .. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي .. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد pic.twitter.com/L1QRKbTPRD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2021

كما دعا الشيخ محمد بن راشد إلى الاستمرار في العمل والعطاء وعدم الاستسلام لليأس وفقدان الأمل، مشددا على أن الإنسان يتعلم كل يوم شيئا جديدا.