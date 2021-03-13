وزيرة تونسية: روسيا ستقدم لقاحات كورونا هبة لمنتخباتنا الرياضية

قالت وزيرة الشباب والرياضة التونسية، سهام العيادي، اليوم السبت، إن السلطات الروسية تعهدت بتقديم هبة من لقاحات كورونا إلى بلادها.

وأوضحت العيادي في تصريح لـ"سبوتنيك" خلال مشاركتها في أولى عمليات التطعيم ضد كورونا، أن موسكو تعهدت بتقديم اللقاحات لكل المنتخبات الوطنية الرياضة في تونس وذلك في شكل هبة. وففق ما صرحت به اليوم.

انطلقت في تونس صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بكافة أنحاء البلاد، بعد حصولها على دفعة أولي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تقدر بـ30 ألف جرعة.

وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح كورونا في تونس.

وخصص 25 مركزا جهويا للتطعيم ضد "كوفيد 19" بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية "EVAX". تهدف وزاة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.

وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي، أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وضمت الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع القادمة.