الكويت تسحب دواء "بروتون" السعودي من أسواقها

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سحب دواء "بروتون" (20 و40 ملليغرام) وتعليق تسجيله تم بناء على دراسة حديثة أجرتها الشركة السعودية المنتجة له "سبيماكو"، والتي بينت عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر المرجعي.
وزارة الصحة تسحب مستحضرات (بروتون) (20 و40 مجم) لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المرئ وقرحة المعدة والأثنى عشرمن انتاج شركة (spimaco) السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وذلك بناء على تعميم من (هيئة الغذاء والدواء) بالمملكةhttps://t.co/7S3cEq9ZuZ#كونا #الكويت pic.twitter.com/04Gm3HVbTL— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 13, 2021
وأضاف البدر أن قرار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة الكويتية جاء بناء على تعميم أصدرته "هيئة الغذاء والدواء" السعودية.
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