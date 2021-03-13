الكويت تسحب دواء "بروتون" السعودي من أسواقها

قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، إنها سحبت دواء سعوديا يسمى "بروتون" وهو مخصص لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المريء من الأسواق، كما أنها علقت تسجيله.