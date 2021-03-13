الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن ضبط أسلحة تابعة لـ"جيش دابق"

كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن ضبط أسلحة وعتاد وأجهزة يملكها ما يسمى بـ"جيش دابق" في الأنبار.

وفي بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نشره موقع "السومرية نيوز" أكدت قيامها "بعملية استخبارية نوعية ومعلومات غاية بالدقة وبالتنسبق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار".

واوضحت أن العملية أسفرت عن تمكن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39، وفصيل استطلاع اللواء، من مداهمة مخبأ يضم أسلحة وعتاد وأجهزة وصواريخ تعود لما يسمى (جيش دابق - كتيبة صارم البتار) والتي كانت بحوزة الإرهابي القيادي المقبور ريكان جاسم الملقب جليبيب".

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي والجيش، عثروا صباح أمس الجمعة، على نفقين لتنظيم "داعش" الإرهابي بعملية دهم وتفتيش لمناطق حي زيتون، ومنطقة محيله، ومنطقة المشاريع، جنوب القضاء، وتم تدمير النفقين بالكامل.

جدير بالذكر أن العمليات الأمنية العراقية تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.