شيخ الأزهر يستقبل وفدا باكستانيا برئاسة وزير الشؤون الدينية

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على "تويتر"، مشيرة إلى أن شيخ الأزهر استقبل الوفد الباكستاني بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت.
استقبل فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د #أحمد_الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة #الأزهر، وفدًا باكستانيًّا برئاسة الدكتور نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية بباكستان pic.twitter.com/vX3IGVARg2— الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 13, 2021
ولفتت صفحة الأزهر إلى أن "وزير الشؤون الدينية الباكستاني عبر عن تقديره الشديد لما يقوم به الأزهر من قيادة جهود عالمية في مجال الحوار بين أتباع الديانات ومكافحة الغلو والتطرف من خلال هيئاته العلمية والتعليمية ومبعوثيه وخريجيه خارج مصر".
وقال نور الحق قادري: "باكستان تحرص دائما على الاستفادة من فتاوى علماء الأزهر".
وذكر وزير الشؤون الدينية الباكستاني أن "وزارته أعدت كتابا عن التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وأنها تستعد لعرضه على الأزهر وترجمته إلى العديد من اللغات، في إطار نشر وترسيخ مبادئ التعايش السلمي واحترام الآخر".
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