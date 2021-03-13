على خط "التماس"... إسرائيل تقيم كتائب عسكرية لـ"المجندات" فقط

أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر تدشين كتائب عسكرية للنساء قط، على أن تكون على خطوط التماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن، لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

הרמטכ"ל החליט על הקמת שתי פלוגות של לוחמות מג"ב על מנת למנוע טרור וכניסת שב"חים מיהודה ושומרון

@ela194 #השבוע pic.twitter.com/C9PfQRvWTr — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2021

وأكدت القناة العبرية أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعا مهما مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت القناة على لسان مسؤولين أمنيين، أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين سيكون مهامهما إتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.