الخصاونة: إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن

أعلن بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم السبت، عن الخصاونة، أنه قرر إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

يتبع...