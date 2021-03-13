الحكومة الفلسطينية تتخذ إجراء جديدا لمواجهة كورونا

اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراء جديدا لمواجهة الفيروس التاجي في عدد من المحافظات ولمدة 5 أيام.

أعلن ابراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان صحفي نقلته وكالة "وفا"، أنه "سيتم تمديد الإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15 مارس/آذار 2021 ولمدة 5 أيام".

وأشار ملحم إلى أنه "سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، كما سيتم إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص".

وأردف، "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء البلاد".

وشدد على ضرورة أن تخصص مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص أقساماً، لاستقبال مرضى كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 197 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وقال كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم إن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكر علاج كورونا وصلت مئة بالمئة.

وتشهد العديد من محافظات الضفة الغربية إغلاقا شاملا وتشهد أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار المرض.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 234702 إصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الجائحة قبل حوالي عام مع تعافي 208997 ووفاة 2498.