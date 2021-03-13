عودة أكثر من 650 ألف لاجئ إلى سوريا منذ يوليو 2018

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم السبت، بعودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري من الخارج إلى أرض الوطن منذ 18 تموز/ يوليو 2018.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في نشرة إخبارية للمركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عاد 48 لاجئا (منهم 15 امرأة و25 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئين.

وبلغ إجمالي اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا 650 ألف و348 شخص، منذ 18 تموز/ يوليو 2018". وكان معظم اللاجئين، عادوا من الأردن بحوالي 395 ألف ومن لبنان بحوالي 250 ألف لاجئ.

ووفقا لبيانات مركز المصالحة، يبقى هناك حوالي 6.74 مليون لاجئا سوريا، ونصفهم في تركيا. وأعلن حوالي 1.3 مليون شخصا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن.