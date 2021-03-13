إيران تعتزم إجراء خطوة جديدة بمشاركة سوريا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن لقاء رياضي يجمع بين منتخبي بلادها ونظيره السوري لكرة القدم بدون حضور المتفرجين.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، أن المنتخب الإيراني لكرة القدم قرر أن يقيم أولى مبارياته في العام الشمسي الجديد (يبدأ في 21 آذار/مارس)، في 30 مارس الجاري، على استاد آزادي ضد سوريا.

وعزت الوكالة إقامة هذه المباراة الودية لكرة القدم، من أجل التحضير للدور التأهيلي الثاني لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وأشارت إلى أنه عقد اجتماع تنسيقي لإقامة هذه المباراة بمبنى اتحاد الكرة الإيراني بطهران، على أن تقام المباراة دون حضور الجمهور.

ومن المقرر أن تصل قافلة المنتخب السوري لكرة القدم إلى إيران، في 27 مارس الجاري، مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية، وأن تذهب هيئة الإشراف الصحي الخاصة إلى فندق إقامتهم لإجراء اختبار كورونا لأعضاء المنتخب، للتأكد من خلوهم من الفيروس.