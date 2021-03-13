إدانة فلسطينية لفتح التشيك ممثلية دبلوماسية في القدس

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، خطوة التشيك في افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس.

ووفقا لقناة "الغد"، وصف بيان للخارجية الفلسطينية الخطوة التشيكية بـ"الاعتداء السافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

كما أشار البيان إلى المخاطر المترتبة على هذا القرار، بما له من آثار وصفتها بالكارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع البيان: "تتابع باهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها".

وأكدت الوزارة "من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال".