منهم المدير.. مدعي عام عمان يوقف 5 من موظفي مستشفى السلط في الأردن

أوقف مدعي عام عمان 5 من موظفي مستشفى السلط الحكومي وأسند تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات.

وبحسب ما غردته وكالة أنباء الأردن على "تويتر"، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد اسبوعا في أحد مراكز الاصلاح.

عاجل توقيف مدير مستشفى السلط وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد اسبوعا في احد مراكز الاصلاح (بترا)#مستشفى_السلط — Jordan News Agency (@Petranews) March 13, 2021

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قرارا مساء اليوم السبت بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، على خلفية حالة الغضب العام جراء وفاة 6 من مرضى فيروس كورونا بمستشفى السلط، غربي البلاد، نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

نائب عام عمان يوقف خمسة من موظفي مستشفى السلط واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات (بترا)#بترا #مستشفى_السلط #سيدنا_يحاسب_المقصرين — Jordan News Agency (@Petranews) March 13, 2021

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بإقالة معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزير الصحة، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021".

وأعلن وزير الصحة الأردني في وقت سابق من اليوم تقديم استقالته ووضعها بين يدي رئيس الوزراء، وذلك عقب وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد، في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين في وحدة العناية المركزة التي كانوا يعالجون بها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن عبيدات قوله "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط"، مضيفا "كل مقصر سوف يحاسب".

وبعد تضارب الأنباء حول عدد الوفيات جراء الحادث، أوضح وزير الصحة الأردني أن "عدد المتوفين جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط هو 6 أشخاص".

وأكد أن "الأوكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في المستشفى".

ووصل وزير الصحة الأردني صباح اليوم إلى مستشفى السلط الجديد شمالي المملكة، للوقوف على أسباب انقطاع الأكسجين عن المرضى بغرف العناية المركزة، ووقوع وفيات بفعل ذلك.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة بفتح تحقيق فوري في الحادث، مشددا "أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ". وقال أن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن حادث انقطاع الأكسجين، وأعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المملكة.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، زيادة في المعدل اليومي للإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة.

ويناهز إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بالفيروس في الأردن، بحسب أحدث إحصاء رسمي، 465 ألف حالة، أودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 5200 من بينهم.