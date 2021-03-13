عضو بـ"السيادة السوداني": يجب أن تشارك المرأة في صنع القرار

قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، على ضرورة تمكين المرأة السودانية من المشاركة في صنع القرار في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى تصريحات موسى، جاءت خلال كلمة لها في الورشة التي نظمها مركز دراسات وأبحاث السودان الجديد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتابعت: "يجب استغلال المواقع التي تتقلدها المرأة السودانية في السلطة للتبشير بقضايا تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في كل مناحي الحياة".

ولفتت عائشة موسى إلى إلى أن المرأة لها دور ريادي في مجال التعليم وكان لها تاريخ قوي ومشرف في هذا المجال، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت تحيط بها في ذلك الوقت".

وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى إن "هناك جهود كبيرة قامت بها الفعالبات النسوية المختلفة في الاحتفال بيوم المرأة العالمي".

ولفتت إلى أن "العلاقة بين المرأة في السلطة والمرأة المكافحة، ضعيفة ولابد من العمل على تقويتها".