"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز 14 سفينة نفطية كـ"وسيلة ضغط تفاوضية"

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية، باستمرار احتجاز 14 سفينة نفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الجماعة غربي اليمن، واستخدامها كوسيلة للضغط عليها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العجري وهو عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله"، عبر "تويتر"، اليوم "عام مضى و14 سفينة ممنوعة من دخول ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، كل أوراقها جاهزة مرخصة مفتشة ولا يوجد مبرر لحجزها إلا تعنت دول العدوان [التحالف العربي]".

وأضاف "طالبنا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والأمريكي، وللأسف بدلا من الضغط على دول العدوان، أصبحت تستخدم وسيلة ضغط تفاوضية، وهذه وحدها جريمة وتواطؤ فاضح".

وتتهم شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي، بـ"احتجاز 14 سفينة نفطية 12 منها تحمل 354.770 طنا من مادتي البنزين والديزل، وسفينة محملة بالمازوت وأخرى بالغاز المنزلي، ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها 11 شهرا (332) يوما، رغم استكمال السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التفتيش والتحقق في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح الأممية".

وتعتمد الأمم المتحدة آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.