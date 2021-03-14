الجزائر تحذر قناة فرنسية بسبب "تحيزاتها الصارخة"

وجهت الجزائر تحذيرا إلى قناة فرنسية معتمدة لديها، وهددتها بسحب ترخيصها في البلاد.

وقالت وزارة الاتصالات الجزائرية إنها وجهت تحذيرا لمكتب قناة فرانس 24 المعتمد لديها، بسبب "تحيزات صارخة"، حسب موقع تلفزيون النهار الجزائري.

واستدعى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، مسؤولي مكتب فرانس 24 لتحذيرهم.

وتابعت الوزارة في بيانها أن القناة استعملت صورا أرشيفية "غرضها التحريض".

وأشار البيان إلى قناة فرانس 24 تساعد بصورها الأرشيفية منظمات انفصالية لها امتدادات دولية.

وتجددت مسيرات الحراك الشعبي الجزائري، يوم الجمعة، بمشاركة الآلاف من الجزائريين في العاصمة للمطالبة بالتغيير.

حيث خرجت حشود من المتظاهرين في الجمعة 108 منذ بدء الحراك الشعبي فبراير/ شباط 2019، من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي وسط العاصمة، حيث كانت نقطة التقاء كافة مسيرات العاصمة.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بتغيير جذري والتخلي عن الممارسات السياسية القديمة.