"أشبه بفيلم"... شابة مصرية تكشف تفاصيل مفاجأة السيسي لها

كشفت فتاة شابة مصرية، أمس السبت 13 مارس/آذار، عن تفاصيل دعوتها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها.

وشبهت هند الهادي فكرة دعوة الرئيس المصري بالفيلم الكوميدي "جواز بقرار جمهوري"، من بطولة هاني رمزي وحنان ترك، ومن إخراج خالد يوسف، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأضافت هند الهادي أنها تشعر أن "الشعب المصري مسؤول من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليست هذه المرة الأولى، التي نطلب فيها شيئا ويستجيب له"، بحسب قولها.

وقالت إن القصة بدأت عندما نشرت جلسة تصوير عبر "السوشيال ميديا"، وتواصل معها مستشار وزيرة التضامن، كما تفاعلت معها الوزيرة، نيفين القباج، ووجهت لها الشكر، ووعدتها بأنها ستقدم لها "طرف صناعي" كهدية زفافها، وكذلك بحضور حفل الزفاف.

وكانت هند الهادي أرسلت رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها المنتظر منتصف مايو/أيار المقبل.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن العروس تلقت مفاجأة عندما تفاعلت مؤسسة الرئاسة مع طلبها، وصدور توجيه من الرئيس المصري بمقابلتها لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتي وعدتها بتوفير طرف صناعي هدية من الرئيس، كما تقرر إجراء مقابلة لها مع السيدة انتصار السيسي خلال شهر مارس/آذار الجاري.

الجدير بالذكر، أن هند، فتاة من أصحاب الهمم تبلغ من العمر 28 عاما، فقدت إحدى ساقيها في الثامنة من عمرها إثر حادث أليم تعرضت له، فكان رد فعل الأسرة خوفا شديدا عليها حتى منعوها من استكمال دراستها وأجبروها على الالتحاق بالتعليم الفني، بحجة أنها لن تستطيع أن تتعامل مع أحد.

لكنها لم تستسلم وحولت محن حياتها لمنح، إذ قررت دراسة الثانوية ثم الالتحاق بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، التي تخرجت منها، كما أصبحت بطلة رياضية بحصد 20 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى، والتحقت بالعمل في أحد البنوك.