البحرين مهتمة بإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات الروسية وتطمح لتعاون طبي شامل مع روسيا

أعرب سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في المجال الطبي وصناعات العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية وأولها "سبوتنيك V".

موسكو - سبوتنيك. وقال الساعاتي اليوم الأحد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "البحرين مهتمة جدا بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة اللقاحات، وهناك تفاهم مبدئي وعروض من قبل البحرين الى صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممول لمشروع اللقاح "سبوتنيك-V". نريد أن نقيم معمل صغير لكل أنواع اللقاحات ليس فقط ضد فيروس كوفيد-19 فقط. أولا نبدأ بالكوفيد الذي هو "سبوتنيك-V" لتكون نواة، فيما بعد سنضيف جميع أنواع اللقاحات لإنتاجها، مثل الزكام وغيرها من الأمراض المعدية".

وأضاف السفير: "وأنا سأتواصل مع الجهات المعنية والمختبرات الروسية في هذا المجال، لأن منطقة الخليج منطقة مفتوحة للتجارة والسياحة والسفر وهناك حاجة دائمة لجميع أنواع اللقاحات على مدار السنة".

وتابع الساعاتي موضحا: "بدلا من أن نقوم بالاستيراد، نستطيع إنشاء مصنع روسي في البحرين، طبعا نتشارك بالإنتاج والاستثمار، الأرض موجودة والتمويل موجود والإرادة موجودة، لكن نريد العلم الروسي والخبرة الروسية في هذا المجال، اذا تم هذا الشئ سيكون مركزا أو محطة مهمة للأدوية الروسية، الأدوية الروسية معروفة تاريخيا أنها أدوية ممتازة، في علاج مختلف أنواع الأمراض، واعتقد أن روسيا عندها شبه اكتفاء بالنسبة للعلاجات الصحية والطبية لمختلف الأمراض وأسعارها ممتازة، ولكن للأسف غير متوفرة في الأسواق الخليجية والعربية".

وأشار السفير البحريني إلى أن المملكة تفكر حاليا "بفتح باب، فإذا بدأنا بلقاح الكوفيد ثم اللقاحات الأخرى، حينها يمكن أن يتطور الأمر لتكون بداية لإقامة مشاريع صحية وصيدلانية روسية في البحرين ليدخل الدواء الروسي إلى دول الخليج.. ثم نريد تطويرها لاحقا إلى تعاون صحي وطبي شامل، بإقامة مراكز علاجية وصحية ومستشفيات ما يصب في مصلحة البلدين".

وأكد السفير، أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي لقي إقبالا "كبيرا جدا جدا" في البحرين لتميزه بفعالية عالية.

وقال الساعاتي إن "البحرين حصلت على الدفعة الأولى من العقار الروسي قبل حوالي شهر واحد وكان هناك إقبال كبير جدا جدا في البحرين على اللقاح الروسي رغم وجود خيارات أخرى متاحة كالصيني والأمريكي والإنجليزي عبر تطبيق في الهواتف الذكية، وذلك بسبب فعاليته العالية".

وأضاف السفير: "في البداية كان الإقبال على الصيني، لكن بعد أن وصل(لقاح سبوتنيك-V) الروسي وسمعته الطيبة حيث قيل إن نسبة المناعة 97 بالمئة، فصار في أقبال كبير على الروسي، وانتهت الدفعة بأسرع ما يمكن...وعدنا وطلبنا دفعة ثانية، وصلت قبل يومين حوالي 20 ألف عبوة من روسيا، وقد أرسلنا طائرة خاصة وجلبتها، والآن يوجد طلب على دفعة ثالثة وهي قيد التحضير".

يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت 10 شباط/فبراير، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "لقاح سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.