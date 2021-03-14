تسجيل
09:22 GMT14 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البحرين - المنامة

    البحرين مهتمة بإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات الروسية وتطمح لتعاون طبي شامل مع روسيا

    © flickr.com / Paolo Gamba
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103714/76/1037147662_0:265:2048:1417_1200x675_80_0_0_37bcd0e092fe21dc3dc9fcfa409b7318.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103141048356623-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

    أعرب سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في المجال الطبي وصناعات العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية وأولها "سبوتنيك V".

    موسكو - سبوتنيك. وقال الساعاتي اليوم الأحد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "البحرين مهتمة جدا بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة اللقاحات، وهناك تفاهم مبدئي وعروض من قبل البحرين الى صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممول لمشروع اللقاح "سبوتنيك-V". نريد أن نقيم معمل صغير لكل أنواع اللقاحات ليس فقط ضد فيروس كوفيد-19 فقط. أولا نبدأ بالكوفيد الذي هو "سبوتنيك-V" لتكون نواة، فيما بعد سنضيف جميع أنواع اللقاحات لإنتاجها، مثل الزكام وغيرها من الأمراض المعدية".

    وأضاف السفير: "وأنا سأتواصل مع الجهات المعنية والمختبرات الروسية في هذا المجال، لأن منطقة الخليج منطقة مفتوحة للتجارة والسياحة والسفر وهناك حاجة دائمة لجميع أنواع اللقاحات على مدار السنة".

    وتابع الساعاتي موضحا: "بدلا من أن نقوم بالاستيراد، نستطيع إنشاء مصنع روسي في البحرين، طبعا نتشارك بالإنتاج والاستثمار، الأرض موجودة والتمويل موجود والإرادة موجودة، لكن نريد العلم الروسي والخبرة الروسية في هذا المجال، اذا تم هذا الشئ سيكون مركزا أو محطة مهمة للأدوية الروسية، الأدوية الروسية معروفة تاريخيا أنها أدوية ممتازة، في علاج مختلف أنواع الأمراض، واعتقد أن روسيا عندها شبه اكتفاء بالنسبة للعلاجات الصحية والطبية لمختلف الأمراض وأسعارها ممتازة، ولكن للأسف غير متوفرة في الأسواق الخليجية والعربية".

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    البحرين تصبح الدولة الـ24 التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا
    وأشار السفير البحريني إلى أن المملكة تفكر حاليا "بفتح باب، فإذا بدأنا بلقاح الكوفيد ثم اللقاحات الأخرى، حينها يمكن أن يتطور الأمر لتكون بداية لإقامة مشاريع صحية وصيدلانية روسية في البحرين ليدخل الدواء الروسي إلى دول الخليج.. ثم نريد تطويرها لاحقا إلى تعاون صحي وطبي شامل، بإقامة مراكز علاجية وصحية ومستشفيات ما يصب في مصلحة البلدين".

    وأكد السفير، أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي لقي إقبالا "كبيرا جدا جدا" في البحرين لتميزه بفعالية عالية.

    وقال الساعاتي إن "البحرين حصلت على الدفعة الأولى من العقار الروسي قبل حوالي شهر واحد وكان هناك إقبال كبير جدا جدا في البحرين على اللقاح الروسي رغم وجود خيارات أخرى متاحة كالصيني والأمريكي والإنجليزي عبر تطبيق في الهواتف الذكية، وذلك بسبب فعاليته العالية".

    وأضاف السفير: "في البداية كان الإقبال على الصيني، لكن بعد أن وصل(لقاح سبوتنيك-V) الروسي وسمعته الطيبة حيث قيل إن نسبة المناعة 97 بالمئة، فصار في أقبال كبير على الروسي، وانتهت الدفعة بأسرع ما يمكن...وعدنا وطلبنا دفعة ثانية، وصلت قبل يومين حوالي 20 ألف عبوة من روسيا، وقد أرسلنا طائرة خاصة وجلبتها، والآن يوجد طلب على دفعة ثالثة وهي قيد التحضير".

    يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت 10 شباط/فبراير، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "لقاح سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

    انظر أيضا:

    البحرين تمنح وثيقة خاصة للأشخاص الحاصلين على لقاح ضد كورونا
    البحرين تصبح الدولة الـ24 التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لقاح, روسيا, سفير, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    مشروبات لا يجب تناولها بعد سن الأربعين
    مشروبات لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك