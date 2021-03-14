الأردن... كتلة برلمانية تقرر حجب الثقة عن حكومة الخصاونة

أعلن النائب الأردني أندريه العزوني، أن كتلة المستقبل المكونة من 31 عضوا قررت حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

© REUTERS / STRINGER منهم المدير... مدعي عام عمان يوقف 5 من موظفي مستشفى السلط في الأردن "عمون" الأردنية، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعقد، اليوم الأحد، جلسة طارئة، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي التي راح ضحيتها 7 مرضى.

وأعلن الخصاونة، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أمس السبت، عن الخصاونة، أنه قرر إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

ووجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات.