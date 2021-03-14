مرشح رئاسي إيراني ينتقد سياسة بلاده الخارجية ويصف مهاجمة السفارة السعودية بـ"العملية البشعة"

وصف المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، علي مطهري، اليوم الأحد، مهاجمة السفارة السعودية في طهران بـ"العملية البشعة"، مهاجما سياسة بلاده الخارجية.

وقال مطهري، في مقابلة مع صحيفة "خراسان" الإيرانية، "كان يجب أن نجعل الدول العربية والإسلامية أصدقاء لنا، ولقد قمنا بأشياء بشعة مثل: مهاجمة السفارة السعودية"، لافتا إلى أن "علاقتنا بالدول المجاورة نقطة ضعيفة للغاية، إذ لا توجد لدينا علاقات جيدة مع الدول الإسلامية، وقمنا ببناء جزيرة بأنفسنا ونعمل فقط مع حزب الله وحماس".

وكان محتجون إيرانيون هاجموا السفارة السعودية في طهران وقاموا بإحراقها، فيما قام آخرون بمهاجمة قنصلية المملكة في مدينة مشهد شمال شرق إيران على خلفية إعلان الرياض مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وتبعها في هذه الخطوة بعض الدول العربية والإسلامية بسبب عدم التزام إيران باتفاقيات فيينا التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية.

وأوضح مطهري، أنه "يجب حشد العالم الإسلامي ضد إسرائيل، لأن تحرير فلسطين يتحقق بالوحدة الإسلامية وليس القيام به وحدنا، لأن ذلك يتسبب بالضغط على شعبنا"، مشيرا إلى أن "سياستنا الخارجية في السنوات السبع أو الثماني الماضية تجاه دول الجوار العربية والإسلامية لم تكن جيدة وليست كما ينبغي".