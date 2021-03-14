مصر... "متحرش المترو" يثير ضجة واسعة والسلطات تتدخل

أحدث مقطعا مصورا سجلته فتاة داخل عربة قطار مترو في مصر لرجل حاول التحرش بها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد الفيديو الذي شاركته الفتاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، وظهر جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.

واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة، فيما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وبعد تداول فيديو "متحرش المترو" على نطاق واسع، انهالت التعليقات الغاضبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة.

اقوي سلاح تستخدموه هو السوشيال ميديا في الدفاع عن نفسكم وفضح المتحرشين عشان غيركم ياخد باله

افضحو المتحرشين ومحدش يستر عليهم

الناس دي لو حد ستر عليهم هيزيدوا في افعالهم وهتبقي اسوء من كدا

افضحوهم عشان غيرهم يخاف انه لو فكر يتحرش هيبقي دا مصيره #متحرش_المترو — jousuf (@MisrAhmos) March 14, 2021

فيديو متحرش المترو بعد فيديو متحرش الطفلة قلب ذكريات مواقف مقرفه قبلت الواحد وهو صغير مكنش لسه بيعرف يتكلم او حتى يقدر يدافع عن نفسه — Dina Gamal (@g84_dina) March 14, 2021

إيه اللى انت شايفه قدامك يخليك تعمل كدة

طيب إيه اللى يستدعى إنك تعمل كدة قدام بنت أو ست أو أى حد معدى قدامك أو قاعد أو ماشى

هتقول إنك مش متجوز أو مطلق أو عندك كبت !!

لا يا بابا مش مبرر و مفيش أى مبرر لكدة

روح إتجوز و أستر نفسك و لو مش معاك فلوس تتجوز

يتبع 1 /2 #متحرش_المترو — Hassan Atta (@oficialHassan) March 14, 2021

لا يا جماعة مش قادرة أنا هعمل أكاونت تاني أشتم منه براحتي #متحرش_المترو — 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉™ (@Sarafanta7) March 14, 2021

وفي أول رد فعل من السلطات المصرية على الواقعة، أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديو "متحرش المترو"، وأنه جاري العمل على تحديد هويته لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بحسب موقع "مصراوي".

وتأتي واقعة "متحرش المترو" بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بحادثة مماثلة في مصر، والتي يقوم فيها متحرش بمنطقة المعادي باستدراج طفلة داخل مدخل المبنى وتحرش بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وكشف "متحرش المعادي" كاميرا فيديو بمكان الواقعة، والتي تظهر أيضا صاحبتها وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.