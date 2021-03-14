قيس سعيد: لو كان نظام الحكم رئاسيا لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس، اتهامه لأطراف لم يسمها تعمل على عرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد.

وقال سعيّد خلال معاينة الحريق الذي نشب أمس السبت بالمنطقة الصناعية بالجهة، "إن استعمال عبارة "الأزمة" على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية "متعمد"، كما اعتبر خطاب الأزمة هو "عندهم" وسيلة من وسائل الحكم"، وفقا لما نقله موقع قناة "التاسعة" التونسية.

وأضاف سعيد: "لوكان نظام الحكم في تونس رئاسيا، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار".

كما انتقد سعيد "خطاب البعض وحديثهم عن الفقر وتبرير ما لا يبرر، والذين يدفعون أموالا للأبواق المسعورة والخونة والعملاء، ولكنهم لا يجدون أموالا للضعفاء والمستضعفين".

واندلع صباح أمس السبت، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في إنفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت، مخلّفا 6 وفيات.

وتعيش تونس أزمة سياسية على وقع خلاف دائر بين قيس سعيّد رئيس الجمهورية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان وحركة النهضة، بسبب التعديل الوزاري، وما قيل إنه صراع على نفوذ داخل السلطة التونسية.