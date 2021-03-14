19 قتيلا وجريحا من الجيش اليمني بقصف لـ"أنصار الله"

قتل وأصيب 19 جنديا من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، في قصف صاروخي يعتقد نفذته جماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر في الجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" بأن جماعة "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي تجمعا للجيش في مدرسة طارق بن زياد بمنطقة الكَدحة في مديرية المَعافِر غربي تعز، بعد أيام من السيطرة عليها بعد معارك مع مقاتلي الجماعة.

ووفقاً للمصدر، أوقع القصف الذي استهدف تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية 5 قتلى و14 جريحا في حصيلة أولية.

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف.