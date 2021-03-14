"لن نقف كمتفرجين"... اتحاد الشغل يعلق على الوضع السياسي في تونس

وتابع الاتحاد في بيان له اليوم الأحد أن مخططات لديه للعودة للخيارات الوطنية، حسبما نقلت عنه قناة العربية.

اتحاد الشغل: لن نقف متفرجين إزاء الوضع الخطير الذي تتجه إليه تونس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 14, 2021

وأضاف الاتحاد أنها لن يقف كمتفرج إزاى ما تتجه إليه تونس.

يشار إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية على وقع خلاف دائر بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان وحركة النهضة، بسبب التعديل الوزاري، وما قيل إنه صراع على نفوذ داخل السلطة التونسية.

وكان الغنوشي قد بعث برسالة إلى الرئيس قيس سعيد، تتضمن مبادرة لحل الأزمة، لكن الرئيس التونسي لم يتجاوب معها.