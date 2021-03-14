45 شاحنة محملة بمعدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بقيام القوات الأمريكية بإدخال شاحنات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية عبر المعابر غير الشرعية مع شمال العراق لدعم جيشها المتواجد في ريف الحسكة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصادرها، قولهم إن "رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي مع شمال العراق وسارت القافلة عبر الطريق الدولي (إم فور) باتجاه دير الزور والحسكة حيث ينتشر عدد من القواعد الأمريكية".

ويعد التواجد الأمريكي في سوريا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وبشكل غير شرعي ودون إذن رسمي من السلطات السورية.