بعد تراجع الإصابات... البحرين تخفف قيود كورونا

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، تخفيف بعض القيود التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تراجع معدل الإصابات.

وقالت الصحة البحرينية إن بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصا، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصبح العمل في المقاهي والمطاعم قاصرا على بيع الوجبات الجاهزة فقط.

واعتبارا من اليوم الأحد، أصبح من الممكن إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية، ولكن لا يزال محظورا تجمع أكثر من 30 شخصا في المنازل أو الأماكن الخاصة.

وفي الإطار ذاته، حث مسؤولو الوزارة السكان على تلقي اللقاح ومواصلة الالتزام بإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي.

ويأتي هذا التطور بعدما انخفض عدد الإصابات من ذروة بلغت 896 إصابة في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بعد زيادة مطردة منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وسجلت المملكة، التي تتيح للمقيمين والمواطنين أربعة أنواع من اللقاحات، 579 إصابة جديدة اليوم الأحد.