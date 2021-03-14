أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبية ناجحة

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبيبة معتادة ناجحة في مدينة نيويورك، وذلك بعد 10 أيام من سفره إلى الولايات المتحدة قادما من الكويت.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ نواف الأحمد الصباح: "غادر الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة"، وذلك بعد إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك وتكللت بالنجاح".

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 14, 2021

وفي وقت سابق من الشهر الجاري توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية معتادة.

​وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يوم 4 آذار / مارس، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

ودعا أمير الكويت، في كلمة له، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، كما دعا الحكومة الجديدة "إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين".

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.