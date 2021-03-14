بعد إجرائه فحوصات طبية في نيويورك... أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا

غادر أمير دولة الكويت نواف الأحمد الولايات المتحدة متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، اليوم الأحد، إن أمير البلاد غادر إلى أوروبا في زيارة خاصة دون أن تكشف عن وجهته تحديدا.

وأضافت أن الأمير أجرى في مدينة نيويورك الأمريكية فحوصات طبية معتادة "تكللت بالنجاح".

وكان في وداع الأحمد سفير الكويت لدى واشنطن، سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي وقنصل عام دولة الكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم وأعضاء السفارة، بحسب المصدر ذاته.

وفي الرابع من مارس/آذار الجاري، غادر أمير الكويت نواف الأحمد بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، "لإجراء فحوصات طبية معتادة"، على ما أفادت به "كونا" وقتها.