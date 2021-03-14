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    رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد

    رئيس وزراء الجزائر يجري مباحثات مع نظيره الليبي

    © AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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    أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مكالمة هاتفية بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.

    ووفقا لموقع "سبق برس"، أوضحت رئاسة الوزارة في بيان لها، أن جراد هنأ نظيره الليبي على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي، مجددا التأكيد على مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

    كما جدد جراد التذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، مشيرا إلى استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائياً من الأزمة، التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته مع التنويه بضرورة وضع حدّ للتدخلات الأجنبية.

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
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    كما أكد الطرفان عزمهما على العمل سوياً على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

    ووافق مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

    وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

    وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, وزارة شؤون الوحدة الوطنية, اتصال هاتفي, الجزائر
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