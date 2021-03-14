تونس... مسلحان يقتحمان مكتب صرافة

وأجرت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة عمليات البحث في هذه القضية المتضررة فيها امرأة تعمل بمكتب لتصريف العملة بجهة المنزه 6.

قال موقع "بنزرت إف إم" إن مجهولين تعمدا اقتحام المكتب وتهديد العاملين به بواسطة سلاح أبيض والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 2750 دينار وهاتف جوال ثم لاذا بالفرار على متن دراجة نارية.

وتمكنت الوحدات المذكورة يوم 13 مارس/آذار 2021 من القبض على شخص (19 سنة) الذي بالتحري معه، اعترف بارتكابه لعملية السرقة والتخطيط لها بمشاركة شخصين آخرين واقتسام المسروق فيما بينهم.

وبتعميق التحريات، تمكنت ذات الوحدات من القبض على أحد مشاركيه (19 سنة) وحجز الدراجة النارية وجزء من المسروق.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل ”السرقة باستعمال التهديد بالعنف للواقع له السرقة وحمل ومسك سلاح أبيض“ وإدراج الشخص الثالث بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.