الجيش الليبي يعلن القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في مدينة أوباري

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، القبض على أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد عملية عسكرية في مدينة أوباري جنوبي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنه "في إطار تنفيذ المهام والواجبات العسكرية والأمنية قامت اليوم مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعمليه نوعية في مدينة أوباري حي الشارب، حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد المكنى أبوعمر، أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سرت إبان سيطرت التنظيم علي المدينة في سنة 2015".

وتابع البيان أنه بعد العملية "أصبح الإرهابي الخطير في قبضة القوات المسلحة.

في غضون ذلك، أكدت مصادر ميدانية ليبية أن الضربات التي وقعت، صباح اليوم الأحد 14 مارس/آذار، بمدينة أوباري نفذتها طائرات مجهولة.

وبحسب تصريحات، المصادر لـ "سبوتنيك" أن الضربات استهدفت أماكن يشتبه باختباء عناصر داعش فيها.

وحاولت "سبوتنيك" التأكد من الجيش الليبي بشأن الجهة التي نفذت الضربات إلا أننا لم نحصل على أي رد حتى الساعة.

وكانت أوباري قد تعرضت لضربات جوية على أكثر من موقع في المدينة الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحسب المصادر، فقد استهدفت الضربات أماكن متفرقة بالمدينة وضواحيها بمناطق حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج.