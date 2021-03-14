تسجيل
17:09 GMT14 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي

    ترقب وحذر... ما قدرة الحكومة الجديدة في ليبيا على سحب سلاح المليشيات؟

    © Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048086285_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_27f3b2fbb45e573d9308e84352cb79f8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103141048361614-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%9F-/

    تتجه أنظار الشارع الليبي والدولي في الوقت الراهن تجاه الخطوات المتعلقة بالملف الأمني في ليبيا.

    يعد الملف الأمني هو الخطوة الأصعب في المشهد الليبي التي لم تحسم حتى الآن، ففي الوقت الذي وصل فيه المسار السياسي إلى مرحلة جديدة، ما زال الملف الأمني يثير تخوفات الجميع، خاصة فيما يتعلق بسحب سلاح المليشيات.

    طيران الناتو في ليبيا
    © AP Photo / Bob Edme
    طيران مجهول ينفذ ضربة جوية على أوباري جنوبي ليبيا

    الكلمة الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التي وجهها إلى الشعب الليبي، أكد فيها على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، للحد من التدخلات الخارجية السلبية، وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة.

    مراقبون ليبيون يرون أن الخطوة ليست بالهينة، وأنه من المحتمل أن تشهد العمليات اشتباكات مسلحة خلال تنفيذها، وأن هذا الأمر يجب أن يتم بمساندة دولية.

    الإجماع من قبل المسؤولين والخبراء يشير إلى عدم قدرة الحكومة الحالية بمفردها على سحب الأسلحة، فيما يرى البعض أن آليات دمج التشكيلات المسلحة يجب أن تقوم على أسس بعينها، فيما يرى البعض خطورة من دمج بعضها في المؤسسة العسكرية.

    وفي خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأخير قبل يومين أكد على ضرورة مساندة المجتمع الدولي، وهو ما يؤكد عليه أيضا البرلمان بأن هذا الدعم بات ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار ليبيا.

    إمكانية تنفيذ الخطة

    في هذا الإطار، قال البرلماني الليبي النائب علي الصول، إن: الملف الأمني شائك ومهم، وإنه على رئيس الوزراء الجديد أن يضع آليات واضحة، منها أن يقوم بتنفيذ ما جاء في ملحق الترتيبات الأمنية، أو اعتماد أي خارطة لهذا الملف.

    قوانين صارمة

    وفيما يتعلق بعملية الدمج يرى البرلماني الليبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه يجب دمج التشكيلات المسلحة بالمؤسسات الأمنية أو العسكرية بشكل فردي، وكذلك سحب وتجميع السلاح المتوسط والثقيل المنتشر خارج إطار الدولة، ويكون حكرا على الحكومة.

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
    © Sputnik . NADER EL SHAREEF
    السفير الأمريكي في ليبيا يعلق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

    وضع القوانين الصارمة بشأن حمل السلاح، واختفاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة تعد من الجوانب الضرورية أيضا التي يشدد عليها البرلماني الليبي.

    التحديات أمام إنجاز هذا الملف تبدو صعبة لدرجة كبيرة، وهنا يشير الصول إلى أن هذه الخطوة ستواجه بمعارضة من بعض التشكيلات ومحاولات عرقلة، وأنها قد تصل إلى مواجهات عسكرية.

    قوة الحكومة الجديدة بحسب الصول تتمثل في المسندة المحلية والدولية وفرض القانون بالقوة، بمساندة مجلس الأمن والدول الفاعلة في المشهد والتأكيد على خروج المرتزقة.

    من ناحية أخرى، يرى الصول أن النفوذ والأطماع تجاه ليبيا من قبل بعض الدول، نظرا لمساحتها وموقعها وثرواتها الهائلة ساهم في التشظي والانقسام والحروب بين التيارات الوطنية من جهة والمؤدلجة والعملاء من جهة أخرى، مما خلق الوضع الراهن.

    من ناحيته، قال المحلل السياسي أحمد الصويعي، إن من الأمور المهمة في برنامج سحب الأسلحة أن تلتزم الأطراف التي لديها مليشيات مسلحة بحلها على وجه السرعة، ومن يخالف ذلك يتحمل عواقب إصراره على حمل السلاح خارج شرعية الدولة.

    تجفيف منابع التمويل

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الصويعي أن أحد أهم العوامل تتمثل في تجفيف منابع التمويل الداخلي و الخارجي لجميع المليشيات والتشكيلات المسلحة، وإدراج أسماء قادة المليشيات على لائحة الانتربول العربي والدولي وملاحقتهم قانونياً في حال عدم رضوخهم لإرادة الشعب الليبي المطالب بحل كل التشكيلات المسلحة.

    بحسب الصويعي يجب أن يتم ذلك من خلال لجنة وطنية ليبية، وإشراف ومتابعة الأمم المتحدة لجانب الاستعانة بالكوادر الأمنية لتأمين، وحماية المنشئات الحيوية، وغيرها.

    العاصمة الليبية طرابلس
    © REUTERS
    اسكتلندا تحقق في اختلاسات مالية من ليبيا بلغت 5 مليار إسترليني

    ويتفق الصويعي على أن قدرة الحكومة على القيام بذلك تتوقف على الدعم الداخلي والدولي، خاصة أن مثل هذه الخطوة تستدعي تضافر جهود الشعب الليبي بشكل كامل لتحقيق هذه الغاية، والتي ستخفض مستوى الجريمة والابتزاز، وتساعد في الاستقرار بدرجة كبيرة.

    فرض عقوبات

    وحال رفضت بعض التشكيلات الانصياع للاتفاق القاضي بتسليم الأسلحة، يرى الصويعي أن الأمر سيتطلب فرض عقوبات من مجلس الأمن على القيادات التي ترفض ذلك، الأمر الذي يساهم في الضغط عليهم، خاصة في ظل احتمالية وقوع اشتباكات عند بدء تنفيذ هذه المهمة.

    ويتفق فايز العربي المحلل السياسي الليبي على أن الحكومة بمفردها غير قادرة على القيام بتفكيك المليشيات وجمع السلاح.

    مراقبون دوليون

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يعمل على تنفيذ هذه الخطة بكل صرامة.

    ولا يستبعد العريبي أن يشرف المراقبون الدوليون على العملية، خاصة أن هذه المليشيات ارتكبت الكثير من الجرائم، وأنه من الخطأ التفكير في إعادة دمجها في المؤسسة العسكرية والتي لها قوانينها وقواعدها المحددة التي تتناقض مع السلوك الذي تأسست عليه المليشيات.

    واجتمعت اللجنة العسكرية "5+5" اليوم بمدينة سرت، في إطار بحث الخطوات المتعلقة بإعادة دمج وحل وسحب سلاح التشكيلات العسكرية.

    ومن المقرر أن تؤدي حكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق غدا، على أن تستلم مهماها الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

    انظر أيضا:

    البرلمان الليبي يستأنف جلسة منح الثقة للحكومة
    رئيس مجلس الدولة الليبي مخاطبا البرلمان: تفاديا للطعون نفذوا ما جاء في الاتفاق السياسي
    الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على قيادي لـ"داعش" في أوباري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    مشروبات لا يجب تناولها بعد سن الأربعين
    مشروبات لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك