الجيش اليمني يعلن قتل قيادي في "أنصار الله"

أعلنت قوات الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تقدمها مجددا في المواجهة مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، على موقعها إن "قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع مهمة في مديرية عبس (شمال غربي حجة)، عقب هجوم عنيف شنته على الحوثيين تكبدوا خلاله عشرات القتلى والجرحى".

وذكرت أن الجيش استهدف عربة مدرعة تابعة لـ"أنصار الله" في مديرية عبس ما أدى إلى تدميرها ومصرع 5 من عناصر أنصار الله، مشيرة إلى إلى مقتل قيادي بارز في الجماعة يدعى محمد هادي عجار، بنيران الجيش.

وسيطر الجيش اليمني، الجمعة الماضية، بإسناد من القوات البرية السعودية وطيران التحالف العربي، على قرى المنجورة وبرمان والكازمية والعكاشية والجرف والكلفود والحمراء الشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش.

كما تقدمت قوات الجيش اليمني باتجاه سوق الربوع، ومنطقتي البداح والكدحة في مديرية عبس الساحلية، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتقود السعودية، منذ 26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.