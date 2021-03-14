كشف تفاصيل الحريق بإحدى الشركات التابعة لقناة السويس

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل حريق اندلع فى الورشة العائمة بإحدى الشركات التابعة لها.

ونقل موقع "مبتدا" بيانا لهيئة قناة السويس جاء فيه: "توضح هيئة قناة السويس أنه فيما يتعلق بالحريق الذى اندلع اليوم فى الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس) فإن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائى فى أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف"

وتابع البيان: "على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس والحماية المدنية للسيطرة على الحريق، هذا وقد نجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم"

وأكدت هيئة قناة السويس، فى بيانها، أن الأوضاع فى موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيها جديدا، في شهر فبارير/شباط الماضي، بشأن قناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام".

وتناول الاجتماع "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ووجه السيسي خلال الاجتماع ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا.