بسبب صفعة.. محكمة إماراتية تقضي بتعويض مالي كبير لسيدة

ألزمت محكمة في الإمارات رجلا بدفع مبلغ مالي كبير لفتاة، تعويضا عن صفعها ودفعها.

وبحسب صحيفة "البيان"، قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام الرجل بدفع 10 آلاف درهم تعويضا عن الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته.

وكانت الفتاة رفعت دعوى قضائية، قالت فيها إن خلافا نشب بينها وبين المشكو عليه، الأمر الذي تطور إلى قيام الأخير بالاعتداء عليها.

وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ بشان الواقعة، جرى على إثرها إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي أدانته بالتهم المنسوبة إليه.

وقدمت الشاكية مذكرة طالبت فيها بإلزام المشكو عليه، بأن يدفع لها تعويضا قيمته 50 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وفي المذكرة، ذكرت أن المشكو عليه ضربها على وجهها ودفعها إلى الجدار، وهو ما تسبب في عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. ولكن المحكمة ترى أن مبلغ عشرة آلاف درهم كاف لجبر كافة تلك الأضرار التي لحقت بها.