السعودية... ضبط حداد يعمل كطبيب أسنان

وتمكنت سلطات الصحة في العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط مجموعة من الوافدين أداروا عيادة منزلية مخالفة للأسنان، في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض، حسبما ذكرت صحيفة "سبق".

وأعلنت صحة الرياض توقيف الوافدين عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم.

وشدّدت صحة الرياض أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

وتنص المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية، على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومَن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومَن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.

وبالعقوبة نفسها لمن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومَن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.