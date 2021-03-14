قرار سعودي جديد لمواجهة التطرف في المدارس والجامعات

اتخذت السعودية، اليوم الأحد، قرارا جديدا يهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف في جميع إدارات التعليم والجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم في المملكة إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ لـ"تعزيز قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: "تهدف الوزارة من إنشاء وحدة التوعية الفكرية في كل إدارة تعليم وجامعة إلى تعزيز القيم الحميدة مثل الولاء للدين، والولاء لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره".

كما تهدف وحدة التوعية الفكرية بحسب آل الشيخ إلى "تشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية".

وشدد وزير التعليم السعودي على أن "الوزارة لن تسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو لممارسة أي سلوكيات تدعو إلى الانحلال، أو استخدام المسؤولية المهنية التعليمية في غير سياقاتها الوطنية".