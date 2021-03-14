التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، اعترض ودمر طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط بجنوب السعودية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن التحالف قوله، "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".



وأضاف التحالف، "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وتابع التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدني".

على جانب آخر، ذكرت الدفاع اليمنية، أن "الجيش أسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين خلال تحليقها في سماء جبهة الجدعان شمال غربي مأرب"، مشيرة إلى "أنه تبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع".

وتكثف "أنصار الله" في الفترة الأخيرة هجماتها ضد السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، مما ألحق أضرار بالمنشآت النفطية بالمملكة في الآونة الأخيرة.

عاجل #التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام pic.twitter.com/u6fudMhxcB — واس العام (@SPAregions) March 14, 2021

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.