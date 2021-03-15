سفراء أجانب يحضرون جلسة النواب في طبرق لأداء القسم القانوني للحكومة الليبية

أعلنت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي، صباح جمعة، أن جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق لأداء القسم القانوني للحكومة، ستكون بحضور عدد من سفراء الدول لدى ليبيا، بينهم السفير الأمريكي.

بنغازي - سبوتنيك. وقالت جمعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "جلسة مجلس النواب الليبي التي ستعقد اليوم الاثنين في مدينة طبرق لأداء القسم القانونية لحكومة الوحدة الوطنية أمام البرلمان ستكون بحضور سفراء دول، على رأسهم السفير الأمريكي والفرنسي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوربي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي للسفراء".

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت، يوم الأربعاء الماضي، ثقة البرلمان الليبي بأغلبية أصوات الأعضاء، في خطوة نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ حوالي 6 سنوات.

وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حينما شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي، ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.